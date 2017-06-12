На Тернопільщині поліцейські проводять профілактичну операцію

12/06/2017 0
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Факт незаконного зберігання наркотичних засобів задокументували правоохоронці Бережанського відділу поліції. Підозрілу сировину поліцейські виявили у 23-річного мешканця райцентру.

Протиправне  поліцейські виявили під час профілактичних заходів спрямованих на попередження та виявлення наркотичних злочинів.

Пакет з подрібненою речовиною ззовні схожою на марихуану поліцейські виявили у одного з місцевих жителів. Поліцейські доправили молодика у відділок для документування.

Відомості про подію внесено до ЄРДР згідно ч.1 статті 309 Кримінального кодексу України (незаконне зберігання наркотичних засобів). Вилучену сировину слідчі направили у Тернопільський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр для проведення експертизи.

Профілактична операція триватиме на території краю до кінця вересня. Правоохоронці виявлятимуть та знищуватимуть нелегальні посіви нарковмісних рослин маку та конопель, а також перекриватимуть канали надходження цих рослин до споживачів наркотиків.

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