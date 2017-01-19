На Тернопільщині поховали дівчину, яка загинула у страшній аварії в Києві

19/01/2017 Розмір тексту:

25-річну Надію Явнич із села Висипівці Зборівського району, що на Тернопільщині, поховали 18 січня. Дівчина загинула в автомобільній аварії у Києві 15 січня.

“Дорогі друзі, знайомі, усі ті, хто знав нашу Надю. Давайте разом проведемо її в останню дорогу” – написала “ВКонтакте” подруга загиблої Мар’яна Федун, передає gazeta.ua.

Надія Явнич разом із своїм нареченим Василем Томунем їхала на таксі на роботу, коли у машину на великій швидкості в’їхала Toyota під кермуванням 18-річного водія.

Винуватець ДТП отримав незначні забої та синці. Надія загинула на місці. Водій таксі та її наречений Василь Томунь отримали серйозні травми.

Надія з Василем працювали у Києві. Були заручені, збиралися одружитися. У день трагедії Василеві виповнилося 29 років.