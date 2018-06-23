На Тернопільщині похолодало. Чи надовго?

23/06/2018 Розмір тексту:

Хмарну та прохолодну погоду передбачають метеорологи цими днями на Тернопільщині. Місцями можливі короткочасні дощі та грози. Стовпчики термометра знижуватимуться до шести градусів тепла.

За словами метеорологів обласного гідрометеоцентру, істотне похолодання охопить всю територію західного регіону. Температурні мінімуми: шість градусів тепла вночі та чотирнадцять градусів вище нуля вдень.

«24 червня – вночі без істотних опадів. Вранці та вдень короткочасні грозові дощі. Вітер західний 7-12 м/с. Температура повітря вночі 6-11 вище нуля, вдень – 16-21 градусів тепла. 25-26 червня також без істотних опадів вночі. Вдень – місцями короткочасні грозові дощі. Вночі температура повітря становитиме 7 – 12 тепла, вдень 19-24 градуси тепла», – повідомляє обласний гідрометеоцентр.

Метеорологи радять жителям краю не забувати парасолі, а також теплий одяг, оскільки найближчими днями спостерігатиметься тенденція до похолодання.

Софія Романська