На Тернопільщині подорожчав проїзд у приміських автобусах

20/01/2017 Розмір тексту:

На Тернопільщині подорожчав проїзд у приміських та міжміських автобусах. Як розповіли в департаменті розвитку інфраструктури, транспорту та енергозбереження Тернопільської ОДА, тарифи зросли на 10-20%.

На початку нового року перевізники подали розрахунки, згідно з якими передбачається підвищення тарифів. Основна стаття витрат на перевезення – пальне, пише Номер один.

– Вартість проїзду в приміських автобусних маршрутах внутрішньорайонного сполучення власники автотранспорту розраховують індивідуально щодо кожного району, тому тарифи відрізняються: десь підняли більше, а десь – менше, – зауважили в транспортному департаменті .

На маршрутах міжміського сполучення тариф зросте на 10-12%. Мінімальна вартість проїзду становитиме 5 гривень. Вартість одного пасажиро-кілометра – 0,52 -0,53 гривні з врахуванням ПДВ (20%) та страхового збору (3%).

Обласні чиновники також зазначають, що не лише подорожчання пального зумовило підвищення вартості проїзду в автобусах, а й запчастин до транспорту й підвищення вдвічі мінімальної зарплати – з 1600 грн. до 3200 грн.