На Тернопільщині подорожчав головний продукт
Ціни хлібобулочних виробів збільшилися на Тернопільщині. Хліб подорожчав щонайменше на дві гривні. Наразі основний продукт вартує від семи до сімнадцяти гривень за буханку, залежно від ґатунку.
Підприємці наголошують: це прогнозована тенденція. Через неврожай зернових культур і нестабільну гривню дорожчають продукти.
Більшість видів хлібобулочних продуктів суттєво зросли в ціні на початку осені, – каже продавець Ірина Барчук. Зокрема збільшилися ціни майже усіх видів печива, а також хліба.
«На все ціни зросли десь на 2 – 3 гривні, а деякі види здоби подорожчали на 7 – 9 гривень. Ми взагалі помітили, що у вересні ціни встигли кілька разів підстрибнути», – каже жінка.
Тим часом у департаменті агропромислового розвитку ОДА запевняють: суттєвих причин для дорожчання продуктів немає. Оскільки зерна та інших запасів в регіоні достатньо. Призводять до росту цін ринкові фактори.
Софія Романська
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