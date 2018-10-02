На Тернопільщині подорожчав головний продукт

02/10/2018 Розмір тексту:

Ціни хлібобулочних виробів збільшилися на Тернопільщині. Хліб подорожчав щонайменше на дві гривні. Наразі основний продукт вартує від семи до сімнадцяти гривень за буханку, залежно від ґатунку.

Підприємці наголошують: це прогнозована тенденція. Через неврожай зернових культур і нестабільну гривню дорожчають продукти.

Більшість видів хлібобулочних продуктів суттєво зросли в ціні на початку осені, – каже продавець Ірина Барчук. Зокрема збільшилися ціни майже усіх видів печива, а також хліба.

«На все ціни зросли десь на 2 – 3 гривні, а деякі види здоби подорожчали на 7 – 9 гривень. Ми взагалі помітили, що у вересні ціни встигли кілька разів підстрибнути», – каже жінка.

Тим часом у департаменті агропромислового розвитку ОДА запевняють: суттєвих причин для дорожчання продуктів немає. Оскільки зерна та інших запасів в регіоні достатньо. Призводять до росту цін ринкові фактори.

Софія Романська