На Тернопільщині подорожчав хліб. І це не кінець… ВІДЕО

03/10/2018 Розмір тексту:

Хліб дорожчає. З початку цього року ціни на хлібні вироби зросли в межах 10-15%. Експерти зазначають, на ціну впливає чимало факторів, але найперший із них – подорожчання борошна.

У департаменті агропромислового розвитку ОДА запевняють: зростання цін на хліб, насамперед, спричинено подорожчанням борошна, який є головним інгредієнтом у виготовленні головного продукту. Та це не єдиний фактор, ідеться в сюжеті TV-4.

– На сьогоднішній день відмічаєм дефіцит якісного зерна. Адже ми бачимо: жнива, які проходили в цьому році, були дощові, і якість зерна значно погіршилась. Тобто другого, третього класу – значно менше ніж в минулому році. Причина і здорожчання паливо-мастильних матеріалів, особливо ціни на бензин і на газ. А також коливання валютного курсу, – розповідає заступник директора Департаменту агропромислового розвитку Тернопільської ОДА Василь Кічак.

Середня ціна пшеничного хліба на сьогодні – в межах 10 гривень. У деяких магазинах власники розповідають, що виробники хліба піднімають вже ціну на 5%, а це близько однієї гривні.

Та до кінця року нові цінники можуть з’явитися і на інших видах продукції. Таку тенденцію до стрімкого зростання зупинити можливо, зазначають експерти.

– Якщо при тих моментах, коли не буде різкого підвищення курсу долара, і якщо зупиняться ціни на пальне,то різкого зростання цін не буде, каже Василь Кічак.