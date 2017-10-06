На Тернопільщині подорожчає один з основних продуктів?

06/10/2017 Розмір тексту:

На Тернопільщині поширюються чутки, що найближчим часом суттєво подорожчає цукор. Наразі 50 кілограмів солодкого продукту вартує до восьмиста гривень. Ми вирішили з’ясувати, чи є причини для підвищення ціни.

Упродовж останніх років посівні площі цукрових буряків і справді дещо скоротилися, – кажуть аграрії. Однак Тернопільщина виробляє достатньо цукру і для власних потреб, і для експорту. Цьогорічний врожай добрий. Відтак об’єктивних причин для зростання ціни цукру немає, – запевняють у департаменті агропромислового розвитку ОДА.

«Площі цукрових буряків в цьому році збільшилися. Вони становлять в межах тридцяти тисяч гектарів. Нині зібрано близько трьох тисяч гектарів. Урожайність – понад 500 центнерів з гектара. Найвища врожайність у Гусятинському районі 620 центнерів з гектара. Порівняно з минулим роком ми збільшили посівні площі майже на вісім тисяч гектарів. На сьогоднішній день стабільно працює Чортківський цукровий завод, який вже переробив понад сто тисяч тонн цукрових буряків. Цього року буде працювати чотири цукрових заводи. Сподіваємося, що цього року буде вироблено значно більше цукру, ніж в минулому році. Сировини, яка посіяна в області достатньо. Ці чотири цукрові заводи забезпечать її переробку», – пояснюють заступник директора департаменту агропромислового розвитку ОДА Василь Кічак.

Цього року працюватимуть Чортківський, Хоростківський, Козівський і Збаразький цукрові заводи. Запускати роботу інших підприємств немає необхідності.

Аграрії вкотре запевняють, Тернопільщина достатньо виробляє сільськогосподарської продукції. Відтак, об’єктивних причин для зростання цін немає.

Софія Романська