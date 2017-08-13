На Тернопільщині почали виявляти важке захворювання, яке переносять собаки і кішки

12/08/2017 1
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Токсокароз виявили на Тернопільщині. Це важке паразитарне захворювання, яке переносять собаки і кішки. Інфекція вражає різні органи людини.

Цими днями небезпечну інфекцію виявили у двох дітей на Тернопільщині. Відтак лікарі б’ють на сполох: закликають батьків стежити за перебуванням своїх  дітей.

«Захворювання розвивається у результаті потрапляння яєць токсокар до системи кишково-шлункового тракту. Личинки мають здатність мігрувати по різних органах і тканинах організму людини, також вони можуть осідати в капілярах. Ці личинки можуть пошкоджувати різні органи і тканини. Захворювання може проявлятися у вигляді лихоманки або кропив’янки», – розповідає завідувач лабораторії ДУ «ТОЛЦ» МОЗ України Олена Авсюкевич.

Лікарі попереджають: інфекцію можна підхопити й у звичайних пісочницях, а також при контакті з вуличними котами і собаками. В обласній санепідслужбі відзначають: кількість хворих на токсокароз збільшується, переважно хворіють діти. Минулого року в області було зафіксовано до двадцяти випадків, цього року – майже аналогічна кількість.

Софія Романська

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Коментарі (1)

k.lvbkf

12/08/2017

ПОТРІБНО ПРИЙНЯТИ ЯКІСЬ МІРИ ДО ТИХ ХТО ВИГУЛЮЄ СОБАК НА ШКІЛЬНИХ СТАДІОНАХ І ДИТЯЧИХ МАЙДАНЧИКАХ,ЯКБИ ВИ ЩОСЬ ЗРОБИЛИ ЇХНІЙ СОБАЦІ ,ТО ВОНИ Б ЗА ЦЕ ПЕРЕГРИЗЛИ ВАМ ГОРЛО,ТО ЧОМУ БАТЬКИ ТАК ЛЕГКОВАЖАТЬ ЗДОРОВЯМ СВОЇХ ДІТЕЙ,ПОТРІБНО ЦЕ ПИТАННЯ ПІДНІМАТИ НА ВИЩОМУ РІВНІ

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