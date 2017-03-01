На Тернопільщині побільшало місць, де можна оформити закордонний паспорт

01/03/2017 Розмір тексту:

З 1 березня Заліщицький, Монастириський, Підгаєцький та Шумський районні сектори міграційної служби розпочали надавати послуги з оформлення та видачі паспорта громадянина України у вигляді ІД-картки і паспорта для виїзду за кордон. Про це повідомили в обласному Управлінні ДМС.

Якщо на початку 2016 року ІД-картки та закордонні паспорти можна було оформити лише в Тернополі та п’яти районних центрах області, то зараз це можна зробити у чотирнадцяти з сімнадцяти районах Тернопільщини. Відтак, більшій частині жителів області тепер не потрібно їхати у сусідні райони, а отже витрачати час та додаткові кошти на проїзд, аби оформити документи.

Невдовзі планується завершити роботи щодо запуску обладнання для оформлення документів, що посвідчують особу громадянина, у трьох останніх територіальних підрозділах міграційної служби області – Бережанському, Гусятинському та Підволочиському.

Міграційники звертають увагу на те, що на виконання постави Кабінету Міністрів від 25 березня 2015 № 302, територіальні підрозділи, в яких запрацювали програмно-технічними комплексами для оформлення паспорта громадянина України у вигляді ІД-картки, припиняють оформлення паспортів у формі книжечки.