На Тернопільщині платитимуть премію чиновникам, які їздять на роботу велосипедом
22/06/2018 0
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Працівники Чортківської міськради за те, що їздять на роботу велосипедом, наприкінці місяця отримують 10% премії.
Про це розповів мер Чорткова Володимир Шматько під час конференції, присвяченої перевагам еко-проектів в Україні. Зокрема, посадовець наголосив на тому, що енергоефективне місто повинно починатися з самих жителів. І працівники міськради стали першими, хто має показати приклад. Однак, їм за це ще й платитимуть, пише press-centr.com.
Біля будівлі Чортківської ратуші вже облаштовано велопарковку. У майбутньому таких велотурнікетів у місті значно побільшає.
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