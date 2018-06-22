На Тернопільщині платитимуть премію чиновникам, які їздять на роботу велосипедом

22/06/2018 Розмір тексту:

Працівники Чортківської міськради за те, що їздять на роботу велосипедом, наприкінці місяця отримують 10% премії.

Про це розповів мер Чорткова Володимир Шматько під час конференції, присвяченої перевагам еко-проектів в Україні. Зокрема, посадовець наголосив на тому, що енергоефективне місто повинно починатися з самих жителів. І працівники міськради стали першими, хто має показати приклад. Однак, їм за це ще й платитимуть, пише press-centr.com.

Біля будівлі Чортківської ратуші вже облаштовано велопарковку. У майбутньому таких велотурнікетів у місті значно побільшає.