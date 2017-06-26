На Тернопільщині планують запровадити молитовні сніданки

26/06/2017 Розмір тексту:

Українська влада вирішила перейняти традицію західних країн. На центральному й регіональних рівнях започаткували молитовні сніданки, до яких залучають представників різних християнських конфесій. Ініціативу вирішила перейняти і Тернопільщина.

Перший молитовний сніданок організували в Бережанах. Ініціювали захід місцеві протестантські церкви, проте серед учасників були також і представники традиційних конфесій.

«Ми дуже хотіли провести цей молитовний сніданок, щоб об’єднати представників різних церков, а також представників влади. Це захід єднання. Нас всіх об’єднала спільна молитва за нашу державу, за вирішення різних проблем в нашому регіоні і в нашій країні. Радує те, що так багато людей відгукнулося і прийшло. Зокрема нашими гостями стали народний депутат України Павло Унгурян, керівник департаменту соціального захисту населення Вадим Боярський, а також керівник управління охорони здоров’я Володимир Богайчук, представники місцевої влади, ряд освітян, медиків з нашого району. Сподіваємося, що ця ініціатива буде продовжуватися і надалі в нашому краї», – відзначив співорганізатор заходу Анатолій Якобчук.

У кулуарах ОДА розповідають, молитовні сніданки плануються на обласному рівні. Представники влади сподіваються, що це стане об’єднавчим фактором для представників різних конфесій у вирішенні важливих питань.

Загалом молитовні сніданки були започатковані у США. Вперше такий захід організував Президент США Дуайт Ейзенхауер. В Україні молитовні сніданки проводять від 2011-му році. Поки що, це регулярно відбувається у столиці.

Софія Романська