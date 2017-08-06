На Тернопільщині планують створити ще чотири об’єднані територіальні громади

04/08/2017 Розмір тексту:

Чотири об’єднані територіальні громади у процесі створення на Тернопільщині. Окрім них в області працює 36 громад. Цього року вони отримали 115 мільйонів гривень з державного бюджету на розвиток інфраструктури, це дещо менше, ніж минулоріч.

До кінця цього року на Тернопільщині має працювати сорок об’єднаних територіальних громад, – прогнозують представники влади.

«Зараз більш актуальне питання якісних громад. Ми рекомендуємо виходити на показники – десять тисяч населення. Методика розвитку громад, яка затверджена Міністерством регіонального розвитку, пояснює, що велика громада більш спроможна і цікавіша для життєдіяльності. В громаді, де дві тисячі населення, складніше віднайти кадровий потенціал для створення адміністративно-управлінського апарату цієї громади. На сам процес об’єднання ми особливо не впливаємо. Ми можемо порадити, допомогти, або відрадити. В цьому році громади отримали фінансування з державного бюджету у розмірі сімдесяти відсотків, порівняно з минулим роком. Минулого року вони отримали 141 мільйон гривень, цьогоріч на тридцять відсотків менше. В нас на область, це менше вплинуло, ніж в інших регіонах, бо в нас створилися малі громади» – каже заступник голови облдержадміністрації Олег Валов.

Деякі населені пункти приєднуватимуться до вже існуючих громад.

Експерти рекомендують створювати великі громади, оскільки вони більше здатні реалізовувати конкретні проекти з розвитку інфраструктури. Дрібні громади, зазвичай, слабші.

Софія Романська