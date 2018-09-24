На Тернопільщині після втручання податківців людям віддали 1,5 млн грн заборгованої зарплатні

24/09/2018 Розмір тексту:

Працівники органів ДФС Тернопільщини здійснюють заходи щодо збільшення надходжень до місцевих бюджетів. У кожному районі створені робочі групи з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення, до складу яких входять, зокрема, і представники фіскальної служби. Такі групи здійснюють обстеження суб’єктів господарювання щодо дотримання норм трудового законодавства, оформлення трудових відносин між роботодавцями та найманими працівниками.

З початку року працівники територіальних органів ДФС України в області на спільних з органами місцевої влади засіданнях комісій заслухали керівників 16 підприємств, які допустили заборгованість із виплати заробітної плати податку на доходи фізичних осіб та єдиного соціального внеску. За наслідками проведеної роботи по 15 підприємствах ліквідовано заборгованість по заробітній платі в сумі понад 1,5 млн грн, 4,1 тис. грн податку на доходи фізичних осіб, 11 тис. грн єдиного соціального внеску. Крім того, проведено індивідуальну роз’яснювальну роботу із керівниками 105 підприємств, за наслідками якої 104 підприємства погасили заборгованість по заробітній платі в сумі 2 млн 360 тис. грн, з податку на доходи фізичних осіб в сумі 1 млн 6,1 тис. грн та єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування в сумі 2 млн 79,7 тис. гривень.

Також працівники територіальних органів ДФС області спільно з органами місцевої влади здійснюють контроль за додержанням платниками податків чинного законодавства про оплату праці. Так, на цьогорічних засіданнях комісій заслухано керівників 218 підприємств та організацій, на яких заробітна плата виплачувалась у мінімальному чи нижче мінімального розмірах. За наслідками проведеної роботи 205 підприємств підвищили рівень виплати заробітної плати, а до бюджету надійшло 595,1 тис. грн податку на доходи фізичних осіб та 735,8 тис. грн єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Крім того, проведено роз’яснювальну роботу з аналогічних питань по 504 підприємствах та організаціях області. За результатами вжитих заходів на 483 підприємствах підвищено рівень виплати заробітної плати. Як наслідок, до бюджету надійшло 5 млн 155,9 тис. грн податку на доходи фізичних осіб та 6 млн 239 тис. грн єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Відомості щодо суб’єктів господарської діяльності, які виплачували заробітну плату працівникам нижче за мінімальну систематично надають головам об’єднаних територіальних громад, сільських селищних та міських рад для вжиття заходів реагування.