На Тернопільщині після святкування дитячого дня народження до лікарні потрапило п’ятеро людей

05/06/2017 Розмір тексту:

У Борщові після святкування дитячого дня народження до інфекційного відділення районної лікарні потрапило 5 дорослих.

Про це повідомляє Головне управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області.

“Від Управління Держпродспоживслужби в Борщівському районі надійшло повідомлення про виникнення спалаху кишкової інфекції, пов’язаної з закладом громадського харчування – кафе «Смак».

Діагноз попередній – Гострий ентероколіт невстановленої етіології.

Джерело збудника інфекції – встановлюється.

Основна причина спалаху – опрацьовується.

Обставини, що сприяли виникненню спалаху – з’ясовуються.

В ході епідрозслідування спалаху харчового отруєння виявлено наступні порушення в даному кафе: відсутні деззасоби (на залишку 1 таблетка «Жавель-клейд»), відсутній журнал «Здоров’я» працівників кухні закладу, не промаркований розроблювальний та прибиральний інвентар і розроблювальні столи на харчоблоці. Під час святкування гості споживали страви, які принесла господиня свята, які готували вона та приватні особи, які не мають відношення до громадського харчування і не проходять медичний огляд. Власнику закладу надали пропозиції для усунення виявлених порушень.

Працівники Борщівського відділу ДУ «Тернопільського обласного лабораторного центру МОЗ України» відібрали 8 взірців харчових продуктів у даному кафе: торт, печінковий торт, крокети, гречаники, відбивна, салат з крабових паличок, апельсин, полуниця. Вдома у громадянки, яка проводила святкування дня народження дитини і готувала перераховані страви також відібрані проби; відібрано 3 проби питної води з індивідуальних криниць потерпілих громадян.

ГУ Держпродспоживслужби в Тернопільській області звертається до працівників, керівників та власників закладів ресторанного бізнесу, а також до відвідувачів з проханням ЗАБОРОНИТИ споживання страв, які готувалися особами, які не мають відношення до закладів. Пам’ятайте, погодні умови, неналежне зберігання та продукти невідомого походження можуть спровокувати спалах небезпечних інфекційних захворювань або отруєнь”, – зазначають у службі.