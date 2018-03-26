На Тернопільщині пішов під лід камікадзе з вудкою

26/03/2018 Розмір тексту:

На ставку поблизу Бережан під лід провалився рибалка.

Це сталося 25 березня, повідомляють в Управлінні ДСНС.

На місце події оперативно направили черговий караул 7-ї державної пожежно-рятувальної частини Управління у складі чотирьох чоловік.

Не залишилися осторонь події рибалки, які були поблизу. Саме завдяки їх злагодженій співпраці із бійцями ДСНС чоловіка вдалося витягнути на берег.

Опісля громадянина із діагнозом «Загальне переохолодження організму» терміново госпіталізували у Бережанську центральну районну клінічну лікарню.