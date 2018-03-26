На Тернопільщині пішов під лід камікадзе з вудкою

26/03/2018 0
Розмір тексту:
версія для друку

На ставку поблизу Бережан під лід провалився рибалка.

Це сталося 25 березня, повідомляють в Управлінні ДСНС.

На місце події оперативно направили черговий караул 7-ї державної пожежно-рятувальної частини Управління у складі чотирьох чоловік.

Не залишилися осторонь події рибалки, які були поблизу. Саме завдяки їх злагодженій співпраці із бійцями ДСНС чоловіка вдалося витягнути на берег.

Опісля громадянина із діагнозом «Загальне переохолодження організму» терміново госпіталізували у Бережанську центральну районну клінічну лікарню.

  • Теги:

Додати свій коментар

Головні новини

Креатор буд

Погода

Опитування

  • Чи даремними були жертви Героїв Небесної сотні?

    Результати

    Loading ... Loading ...

© 2000-2012 "За Збручем"

Передрук матеріалів тільки за наявності гіперпосилання на www.zz.te.ua

Вгору

Сайт створено
3 / 0,444 / 11.39m