На Тернопільщині пішохід раптово вибіг на дорогу і потрапив у лікарню

18/05/2017 0
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Дорожньо-транспортна пригода з потерпілими трапилася 17 травня в Теребовлі. На місце пригоди виїжджала слідчо-оперативна група.

За попередніми даними, водій автомобіля Fiat Doblo збив пішохода – мешканця села Плебанівка, 1992 року народження, повідомляють у поліції.

За попередніми даними, чоловік раптово вибіг на дорогу з-за іншого автомобіля, який був припаркований на узбіччі. В результаті удару потерпілого жителя Теребовлянщини госпіталізували до лікарні. У нього струс головного мозку, закрита черепно-мозкова травма.

У водія взяли кров для перевірки на вміст алкоголю. Триває слідство відповідно до статті 286 частина 1 ККУ.

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