На Тернопільщині підприємство захопило майже 600 гектарів землі

04/08/2017 Розмір тексту:

Чортківською місцевою прокуратурою розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст. 197-1 КК України за фактом самовільного зайняття земельних ділянок на території Гусятинського району Тернопільської області.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Тернопільської області.

Встановлено, що упродовж 2017 року на території 13 сільських рад та Хоростківської міської ради, агропромислове підприємство самовільно, без правовстановлюючих документів використовує земельні ділянки поза межами населених пунктів площею майже 600 га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. З числа вказаних земельних ділянок самовільно змінено функціональне призначення приблизно 130 гектар пасовищ (вони розорані), які використовуються як рілля для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.

Внаслідок самовільного зайняття земельних ділянок, зміни їх функціонального призначення завдано шкоди державі на суму понад 850 тис. грн.