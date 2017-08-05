На Тернопільщині підприємство захопило майже 600 гектарів землі
Чортківською місцевою прокуратурою розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст. 197-1 КК України за фактом самовільного зайняття земельних ділянок на території Гусятинського району Тернопільської області.
Про це повідомляє прес-служба прокуратури Тернопільської області.
Встановлено, що упродовж 2017 року на території 13 сільських рад та Хоростківської міської ради, агропромислове підприємство самовільно, без правовстановлюючих документів використовує земельні ділянки поза межами населених пунктів площею майже 600 га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. З числа вказаних земельних ділянок самовільно змінено функціональне призначення приблизно 130 гектар пасовищ (вони розорані), які використовуються як рілля для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.
Внаслідок самовільного зайняття земельних ділянок, зміни їх функціонального призначення завдано шкоди державі на суму понад 850 тис. грн.
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Коментарі (1)
Микола з привітом04/08/2017
Якась дуже скромна шкода. Один гектар рілля дає чистого прибутку орієнтовно 10 000 грн. простий підрахунок: 130 га Х 10 000 грн. – 850 000 грн = 450 000 грн. чистого прибутку. Молжна і дальше самовільно обробляти. При таких обрахунках шкоди, навіть сплативши шкоду, залишається прибуток на півлімона.