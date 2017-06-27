На Тернопільщині підліток підстрелив однолітка з батькової гвинтівки

27/06/2017 Розмір тексту:

Вчора у лісозсмузі поблизу села Росохач Чортківського району, внаслідок необережного поводження з пневматичною гвинтівкою, хлопець 2002 року народження отримав поранення в живіт.

Напередодні два дев’ятикласники вирішили розважитися, стріляючи по цілях у лісі неподалік села. Один з них випадково вистрілив в живіт іншому. Близько 16:00 год. 26 червня потерпілого доправили в лікарню, наразі він одужує.

Гвинтівка належить батькові одному з хлопців. Вона продається у вільному доступі і не потребує дозволу, пише Погляд.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за статтею 125 ч. 2 Кримінального Кодексу України «Нанесення легких тілесних ушкоджень».