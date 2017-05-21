На Тернопільщині підлітки допилися до реанімації

21/05/2017 Розмір тексту:

Двоє неповнолітніх жителів міста Ланівці Тернопільської області потрапили у реанімаційне відділення місцевої районної лікарні.

Інцидент трапився ще 30 квітня, ввечері, повідомляють в управлінні з питань цивільного захисту населення Тернопільської ОДА.

У 14-річних підлітків було встановлено діагноз «Отруєння алкоголем важкого ступеня», повідомляє Терноград.