На Тернопільщині підлітки допилися до реанімації

21/05/2017 0
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Двоє неповнолітніх жителів міста Ланівці Тернопільської області потрапили у реанімаційне відділення місцевої районної лікарні.

Інцидент трапився ще 30 квітня, ввечері, повідомляють в управлінні з питань цивільного захисту населення Тернопільської ОДА.

У 14-річних підлітків було встановлено діагноз «Отруєння алкоголем важкого ступеня», повідомляє Терноград.

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