На Тернопільщині підірвали велетенський снаряд

25/10/2017 0
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24 жовтня піротехніки знешкодили артилерійський снаряд калібром 122 мм часів Другої світової війни.

Напаредодні боєприпас виявили місцеві жителі у селі Нівра Борщівського району під час проведення земляних робіт.

Про це повідомляють в Управлінні ДСНС в області.

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