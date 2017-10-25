На Тернопільщині підірвали велетенський снаряд

25/10/2017 Розмір тексту:

24 жовтня піротехніки знешкодили артилерійський снаряд калібром 122 мм часів Другої світової війни.

Напаредодні боєприпас виявили місцеві жителі у селі Нівра Борщівського району під час проведення земляних робіт.

Про це повідомляють в Управлінні ДСНС в області.