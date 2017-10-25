На Тернопільщині підірвали велетенський снаряд
25/10/2017 0
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24 жовтня піротехніки знешкодили артилерійський снаряд калібром 122 мм часів Другої світової війни.
Напаредодні боєприпас виявили місцеві жителі у селі Нівра Борщівського району під час проведення земляних робіт.
Про це повідомляють в Управлінні ДСНС в області.
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