На Тернопільщині підірвали два артилерійських снаряди

06/04/2018 Розмір тексту:

З початком проведення весняних польових робіт частішають випадки виявлення застарілих боєприпасів часів минулих воєн.

Зокрема, 5 квітня о 17:00 на території приватного домогосподарства у селі Гермаківка Борщівського району виявили артилерійський снаряд, калібром 76 мм, часів Другої світової війни.

У цей же день о 17:30 фахівцями групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення Управління виявлено артилерійський снаряд, калібром 76 мм, часів Другої світової війни.

Небезпечні знахідки знешкоджені у безпечному місці шляхом контрольованого підриву, повідомляють в Управлінні ДСНС.

