Підірвали 250-кілограмову авіабомбу, яку знайшли у Тернополі. ФОТО

31/05/2017 Розмір тексту:

Німецьку авіабомбу, яку виявили у Тернополі на вулиці Нечая, знищили шляхом контрольованого підриву.

Про це повідомляють в управлінні ДСНС.

Нагадаємо, 30 травня до фахівців ДСНС звернувся забудовник, який планує будівництво на вулиці Нечая у Тернополі. Зі слів старожилів він дізнався, що тут ймовірно знаходиться боєприпас часів Другої світової війни, та попросив рятувальників обстежити територію.

Фахівці групи піротехнічних робіт провели розвідку земельної ділянки та виявили німецьку авіаційну бомбу SC 250, яка знаходилася на глибині 1,5 м.

Щоб прийняти рішення стосовно знешкодження боєприпасу, зібрали засідання місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, яке відбулося у Тернопільській міській раді. Для оперативного керівництва створити штаб, до якого увійшли керівники екстренних служб, комунальних та приватних підприємств міста, служби життєзабезпечення.

На засіданні комісії прийняли рішення, що роботи зі знешкодження боєприпасу розпочнуться 31 травня о 9:00. До того часу працівники нацполіції забезпечували охорону бомби.

Вранці 31 травня у визначеному радіусі проведено евакуацію мешканців прилеглих будинків. Боєприпас обстежили фахівці групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення Управління та виявили, що він має два підривники, які становлять основну небезпеку. Відтак, було прийнято рішення про приведення їх в безпечний стан шляхом заморожування.

Після цього бомбу у супроводі охорони доставили до спеціального місця призначення, де її було знищено.