На Тернопільщині під покровом ночі скидають львівське сміття. ФОТО
03/02/2017 3
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Сьогодні Державною екологічною інспекцією у Тернопільській області зафіксовано вивезення львівського сміття на сміттєзвалище, яке експлуатує КП “Благоустрій” на території Ланівецької міської ради.
Як повідомляє прес-служба ДЕІ, сміття зайняло площу 300 м3 і сягає в об’ємі 450 м3.
Сміття було завезено близько 4 години ночі 2 лютого.
Зауважимо, що це вже не перший випадок, коли саме вночі хтось супроводжує львівські сміттєвози на тернопільські смітники. Варто все ж знайти і того, хто вивозить, і тих, хто наводить.
Наразі інспектори оформляють матеріали справи.
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Коментарі (3)
Анонімний05/02/2017
вони знали куди везли
Анонімний05/02/2017
злодій який обікрав львівський архів,бандит світового маштабу, злочинець який розкидае сміття по всій краіні
сашко05/02/2017
злочинець який перетворив місто лева в розсадний розпусти і проституціі,геть з нашого міста,переводь на альтернативне паливо свій львів, пали торфом в своій хаті ,