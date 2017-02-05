На Тернопільщині під покровом ночі скидають львівське сміття. ФОТО

03/02/2017 Розмір тексту:

Сьогодні Державною екологічною інспекцією у Тернопільській області зафіксовано вивезення львівського сміття на сміттєзвалище, яке експлуатує КП “Благоустрій” на території Ланівецької міської ради.

Як повідомляє прес-служба ДЕІ, сміття зайняло площу 300 м3 і сягає в об’ємі 450 м3.

Сміття було завезено близько 4 години ночі 2 лютого.

Зауважимо, що це вже не перший випадок, коли саме вночі хтось супроводжує львівські сміттєвози на тернопільські смітники. Варто все ж знайти і того, хто вивозить, і тих, хто наводить.

Наразі інспектори оформляють матеріали справи.