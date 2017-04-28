На Тернопільщині під мостом знайшли труп жінки

28/04/2017 0
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Про зникнення 80-річної пенсіонерки з села Підлісне Бережанського району родичі повідомили 26 квітня.

Вже наступного дня поліцейські виявили тіло старенької під мостом у потічку неподалік села, в якому вона проживала.

При первинному огляді тіла слідів насильницької смерті виявлено не було, повідомляють у поліції.

Найімовірніше пенсіонерка загинула в результаті нещасного випадку. Остаточну причину смерті встановлять судмедексперти.

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