На Тернопільщині під мостом знайшли труп жінки

28/04/2017 Розмір тексту:

Про зникнення 80-річної пенсіонерки з села Підлісне Бережанського району родичі повідомили 26 квітня.

Вже наступного дня поліцейські виявили тіло старенької під мостом у потічку неподалік села, в якому вона проживала.

При первинному огляді тіла слідів насильницької смерті виявлено не було, повідомляють у поліції.

Найімовірніше пенсіонерка загинула в результаті нещасного випадку. Остаточну причину смерті встановлять судмедексперти.