На Тернопільщині під мостом знайшли труп жінки
28/04/2017 0
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Про зникнення 80-річної пенсіонерки з села Підлісне Бережанського району родичі повідомили 26 квітня.
Вже наступного дня поліцейські виявили тіло старенької під мостом у потічку неподалік села, в якому вона проживала.
При первинному огляді тіла слідів насильницької смерті виявлено не було, повідомляють у поліції.
Найімовірніше пенсіонерка загинула в результаті нещасного випадку. Остаточну причину смерті встановлять судмедексперти.
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