На Тернопільщині перекинувся трактор. Тракторист в реанімації. ФОТО

13/06/2017 Розмір тексту:

Аварія трапилася 12 червня біля 20:00 в с. Старий Олексинець Кременецького району.

56-річний місцевий житель, рухаючись на міні тракторі Кubota польовою дорогою, не впорався з керуванням та допустив перекидання транспортного засобу, повідомляє “20 хвилин“.

Внаслідок ДТП водій отримав тілесні ушкодження у вигляді закритої травми грудної клітки, перелому ребер зліва, закритої травми живота. Його госпіталізовано у реанімаційне відділення Тернопільської лікарні.

По даному факту відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.286 КК України.

Правоохоронці з’ясовують всі обставини даної дорожньо-транспортної пригоди.