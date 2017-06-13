На Тернопільщині перекинувся трактор. Тракторист в реанімації. ФОТО

13/06/2017 0
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Аварія трапилася 12 червня біля 20:00 в с. Старий Олексинець Кременецького району.

56-річний місцевий житель, рухаючись на міні тракторі Кubota польовою дорогою, не впорався з керуванням та допустив перекидання транспортного засобу, повідомляє “20 хвилин“.

Внаслідок ДТП водій отримав тілесні ушкодження у вигляді закритої травми грудної клітки, перелому ребер зліва, закритої травми живота. Його госпіталізовано у реанімаційне відділення Тернопільської лікарні.

По даному факту відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.286 КК України.

Правоохоронці з’ясовують всі обставини даної дорожньо-транспортної пригоди.

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