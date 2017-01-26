На Тернопільщині перекинувся рейсовий автобус. Постраждало більше десяти людей. ФОТО

25/01/2017 Розмір тексту:

Більше десяти людей отримало травми в результаті дорожньо-транспортної пригоди, яка трапилася 25 січня на Тернопільщині. На трасі перекинувся рейсовий мікроавтобус Шумськ -Тернопіль марки Mercedes Sprinter .

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. За словами правоохоронців, транспорт о 12 годині виїхав з Шумська. У салоні перебувало більше двадцяти пасажирів, серед яких – одна дитина.

За вісім кілометрів від місця відправки автобус почало заносити та кидати зі сторони в сторону. Попередня причина цього – ожеледь на дорозі. Свідки кажуть, що водій втратив контроль над автобусом і намагався всіляко відновити керування транспортним засобом. Проте зробити це йому не вдалося і автобус перекинувся на узбіччі, повідомляють у відділі комунікації ГУНП Тернопільської області.

До медзакладу наразі звернулося дванадцять потерпілих, одного забрали до реанімації. У деяких людей медики фіксують переломи.

Правоохоронці працюють на місці автопригоди, аби встановити остаточну причину ДТП.