На Тернопільщині перекинувся рейсовий автобус. Постраждало більше десяти людей. ФОТО
Більше десяти людей отримало травми в результаті дорожньо-транспортної пригоди, яка трапилася 25 січня на Тернопільщині. На трасі перекинувся рейсовий мікроавтобус Шумськ-Тернопіль марки Mercedes Sprinter.
На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. За словами правоохоронців, транспорт о 12 годині виїхав з Шумська. У салоні перебувало більше двадцяти пасажирів, серед яких – одна дитина.
За вісім кілометрів від місця відправки автобус почало заносити та кидати зі сторони в сторону. Попередня причина цього – ожеледь на дорозі. Свідки кажуть, що водій втратив контроль над автобусом і намагався всіляко відновити керування транспортним засобом. Проте зробити це йому не вдалося і автобус перекинувся на узбіччі, повідомляють у відділі комунікації ГУНП Тернопільської області.
До медзакладу наразі звернулося дванадцять потерпілих, одного забрали до реанімації. У деяких людей медики фіксують переломи.
Правоохоронці працюють на місці автопригоди, аби встановити остаточну причину ДТП.
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Коментарі (3)
Лікар26/01/2017
Проте недавно у підконтрольних ЗМІ пройшла інформація, що немає ні одного ДТП з вини дорожникіів. Злодюги в облавтодорі. На папері підсипають а по факту крадуть і дерибанять гроші.
свідома українка25/01/2017
Керівництво обласного автодору отримало на 2017 рік колосальні кошти – сотні мільйонів гривень на обслуговування доріг, але надає перевагу не старанній роботі руками і технікою, а “співпраці” з дружніми ЗМІ. Тому виходить, що на папері все гладко, а в житті – скалічені водії та пасажири, потрощені автівки та прокльони учасників руху, яким пощастило дістатися у пункт призначення цілими.
свідома українка25/01/2017
а де дорожні служби? ділянка дороги, де сталося ДТП, ніколи не посипається піском чи іншим.. що знову серед зими несподівано виникла ожеледиця?! скільки вже можна економити гроші ( а точніше красти їх) жертвуючи людським здоров’ям , а то й життям?! Чому водії кожен раз виходять в рейс як в останній бій?!