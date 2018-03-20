На Тернопільщині перекинувся дорогезний Porsche. ФОТО

20/03/2018 0
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ДТП сталося поблизу села Комарівка Монастириського району 19 березня о 00:18.

Водій автомобіля “Porsche Cayenne”, громадянин 1986 року народження, житель Києва, не впорався з керуванням та злетів у кювет.

З метою запобігання нещасному випадку та для буксирування автомобіля на місце події залучали черговий караул, повідомляють в Управлінні ДСНС.

Фото Тернопільська липа

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