На Тернопільщині перекинувся дорогезний Porsche. ФОТО

20/03/2018 Розмір тексту:

ДТП сталося поблизу села Комарівка Монастириського району 19 березня о 00:18.

Водій автомобіля “Porsche Cayenne”, громадянин 1986 року народження, житель Києва, не впорався з керуванням та злетів у кювет.

З метою запобігання нещасному випадку та для буксирування автомобіля на місце події залучали черговий караул, повідомляють в Управлінні ДСНС.

Фото Тернопільська липа