На Тернопільщині перекинувся автомобіль. Постраждав киянин. ФОТО

25/05/2017 Розмір тексту:

Із закритою травмою хребта та переломом двох хребців грудного відділу до лікарні за меддопомогою звернувся двадцятивосьмирічний житель Києва.

Травми чоловік отримав 24 травня у дорожньо-транспортній пригоді, яка трапилася близько 19:00 на автомобільній дорозі поблизу села ЛисівціЗаліщицького району.

Слідчо-оперативна група, яка виїжджала на місце аварії встановила, що водій автомобіля RENAULT DUSTER на дорозі Татарів-Товсте-Кам’янець-Подільський не впорався з керуванням, з’їхав у кювет та допустив перекидання транспортного засобу.

В результаті ДТП в травматологічне відділення Товстенської лікарні потрапив пасажир автівки.

Відомості про автопригоду внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 286 частина 1 ККУ – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. У водія взяли кров для перевірки на вміст алкоголю, повідомляють у відділі комунікації ГУНП Тернопільської області.