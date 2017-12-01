На Тернопільщині перекинувся автомобіль. Постраждала жінка-водій

01/12/2017 Розмір тексту:

На трасі Тернопіль-Збараж 47-річна водій авто не впоралася з керуванням, внаслідок чого транспортний засіб перевернувся.

Аварія сталася вчора, 30 листопада, близько четвертої години ранку на Збаразькому шосе, повідомляє ternopil.te.ua.

У жінки діагностували закриту черепно-мозкову травму, струс мозку, садна чола, щік та закритий перелом колінного суглоба. Потерпілу госпіталізували в університетську лікарню.