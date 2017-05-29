На Тернопільщині передбачають тридцятиградусну спеку

29/05/2017 Розмір тексту:

Останні дні весни на Тернопільщині будуть спекотними. Метеорологи передбачають до тридцяти градусів тепла. Проте не обійдеться без дощів, а місцями в регіоні можливі досить сильні грози та зливи.

Погодні умови на Тернопільщині зумовлюватимуть теплі атмосферні фронти. Відтак найближчими днями передбачається досить спекотна погода. За прогнозами Укргідрометеоцентру, упродовж тижня зберігатиметься тенденція до підвищення температури повітря.

«У західному регіоні передбачається ясна погода. Місцями в регіоні можлива мінлива хмарність. Вітер південно-західний 5 – 10 метрів за секунду. Температура повітря: вночі 12 – 14 градусів тепла; вдень 25 – 28, місцями 30 градусів вище нуля. Можливі опади, часом грози, град, громовиця. Під час опадів місцями можливий сильний вітер».

За словами метеорологів, останні дні травня будуть спекотними. Проте на початку червня дещо похолоднішає.

Софія Романська