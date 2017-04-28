На Тернопільщині передбачають теплі вихідні

28/04/2017 Розмір тексту:

Теплу але похмуру погоду передбачають метеорологи на Тернопільщині цими днями. Місцями можливі дощі та грози. Однак опади будуть короткочасними.

Упродовж вихідних температурні показники залишатимуться досить високими, – розповідають метеорологи. Але відпочинку просто неба можуть завадити дощі. Опади передбачаються переважно у вечірню пору доби. За прогнозами метеорологів Укргідрометеоцентру, у першій половині травня передбачаються часті опади.

«У західному регіоні передбачається хмарна погода з проясненнями. Температура повітря: вночі 8 – 14 градусів вище нуля, вдень 20 – 24 градуси вище нуля. Вітер південно-західний з переходом у північно-західний 7 – 12 метрів за секунду. Можливі також пориви вітру та погіршення видимості під час опадів. Погоднім умовам найближчими днями буде характерна мінливість».

За попередніми прогнозами, погода на початку травня буде досить теплою, але в другій половині можливе знову похолодання.

Софія Романська