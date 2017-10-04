На Тернопільщині передбачають суттєве похолодання

04/10/2017 0
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Найближчими днями погодні умова на Тернопільщині зумовлюватиме антициклон. Відтак в регіоні передбачають холодну погоду, дощі, вітри.

Такі погодні умови спостерігатимуться до кінця тижня.

Тенденція щодо зниження температури повітря спостерігатимуться по всій території західного регіону, – кажуть метеорологи. Окрім цього, у більшості населених пунктів дощитиме. За прогнозами Укргідрометеоцентру, прохолодна і дощова погода спостерігатимуться упродовж першої декади місяця.

«У західному регіоні передбачається дощова і хмарна погода. Температура повітря: вночі 4 – 8 градусів тепла, вдень 9 – 11 градусів вище нуля. Дощитиме. Часом можливі затяжні дощі, сильний вітер. Також спостерігатиметься густа хмарність, а відтак – погіршення видимості».

Метеорологи просять водіїв і пішоходів бути обережними на дорогах. Через хмарність суттєво погіршуватиметься видимість.

Софія Романська

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