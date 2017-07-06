На Тернопільщині передбачають суху, але прохолодну погоду

06/07/2017 Розмір тексту:

Справжньої літньої спеки найближчими днями не прогнозують. В регіоні зберігатиметься прохолодна погода, але обійдеться без опадів. За прогнозами Укргідрометеоцентру, вдень температура повітря підвищуватиметься до двадцяти трьох градусів тепла.

Мінлива хмарність з проясненнями, коливання температурних показників від вісімнадцяти до двадцяти трьох градусів тепла, без опадів – такі погодні умови спостерігатимуться найближчими днями. За словами метеорологів прохолода особливо відчуватиметься у вечірню і ранкову пору.

«Днями на заході передбачається приємне літнє тепло, без спеки і дощів. Ранки будуть дещо прохолодними, проте ближче до обідньої пори теплішатиме. Вночі передбачається 12 – 14 градусів тепла; вдень 20 – 23 вище нуля. Вітер північно-західний 5 – 10 метрів за секунду, можливі незначні пориви вітру. Незважаючи на літню прохолоду, яскраве сонечко може сприяти засмаганню на пляжах», – відзначила метеоролог Наталя Діденко.

Метеорологи кажуть, що цьогорічне літо може видатись дещо прохолоднішим від минулорічного, також передбачають достатню кількість дощів. Це може вирішити проблему маловоддя у водоймах більшості регіонів України.

Софія Романська