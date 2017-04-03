На Тернопільщині передбачають спеку і грози

03/04/2017 Розмір тексту:

Жителів Тернопільщини попереджають про ускладнення погодних умов. Цими днями у регіоні можливі сильні грози, але температурні показники залишатимуться досить високими. Місцями передбачають двадцять – двадцять п’ять градусів тепла.

Перша декада квітня буде досить теплою, – кажуть метеорологи. Проте у більшості населених пунктів регіону дощитиме, а місцями можливі сильні опади. За прогнозами Укргідрометеоцентру, погодні умови залишатимуться нестійкими. Попереду ще можливі заморозки.

«З четвертого квітня передбачається досить тепла погода. Вночі можливо 7 – 9 градусів тепла, вдень 18 – 22, місцями 23 – 25 градусів вище нуля. Вітер змінних напрямків 3 – 8 метрів за секунду, місцями пориви вітру. По всій території регіону можливі дощі. Місцями сильні опади, грози. Також можлива незначна хмарність з проясненнями».

За словами метеорологів, погода у квітні буде досить мінливою. Можливі різкі перепади температур.