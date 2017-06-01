На Тернопільщині передбачають спеку і дощі

01/06/2017 Розмір тексту:

Мінливу погоду передбачають на Тернопільщині найближчими днями. За словами метеорологів, зберігатиметься тенденція до підвищення температури повітря. Проте не обійдеться дощів, місцями в регіоні можливі грози та зливи.

Мінлива хмарність, високі температурні показники, дощі, місцями сильний вітер – такі погодні умови передбачають на Тернопільщині найближчими днями. За прогнозами Укргідрометеоцентру, першій декаді червня будуть характерні різкі перепади погодних умов і часті дощі.

«На заході передбачається мінлива хмарність з проясненнями. Вітер змінних напрямків 5 – 10 метрів за секунду, місцями пориви вітру. Температура повітря: вночі 10 – 12 градусів тепла, вдень 21 – 23 градуси тепла. Ближче до вихідних спостерігатиметься тенденція до підвищення температурних показників. Під час вихідних можлива тридцятиградусна спека. Проте по всій території регіону передбачаються дощі, місцями грози, зливи».

Жителів краю попереджають, що різкі перепади погодних умов можуть позначитися на самопочутті метеозалежних людей.

Софія Романська