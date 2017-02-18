На Тернопільщині передбачають сніг та ожеледицю

18/02/2017 Розмір тексту:

Зима не поспішає відмовлятися від своїх прав. Найближчими днями погодні умови на Тернопільщині зумовлюватиме проходження атмосферних фронтів. Відтак буде прохолодно, також передбачають опади у вигляді снігу, а на дорогах можлива ожеледиця.

На вихідних метеорологи передбачають проходження атмосферного фронту, а також невеликий мокрий сніг. Температура повітря коливатиметься від п’яти градусів морозу до трьох градусів тепла. Місцями у регіоні можливий сильний вітер, – попереджають метеорологи.

«Найближчими вихідними ми будемо перебувати під впливом атмосферних фронтів. Очікуємо невеликий мокрий сніг. Температурні показники вночі будуть в межах нуля – п’яти градусів морозу, вдень два – три градуси тепла. Від неділі передбачаються відносно стабільні погодні умови. Можливе коливання температурних показників, вітер південно-західний 5 – 10 метрів за секунду, місцями пориви вітру. На дорогах може утворюватися ожеледиця», – повідомили в обласному гідрометеоцентрі.

За словами метеорологів, наступного тижня спостерігатиметься тенденція до підвищення температури повітря.