На Тернопільщині передбачають різке потепління

24/04/2017 Розмір тексту:

Різке підвищення температурних показників передбачають метеорологи на Тернопільщині цими днями. Вже з вівторка обіцяють п’ятнадцять-сімнадцять градусів вище нуля. Проте в окремих населених пунктах краю не обійдеться без опадів.

Тенденція до підвищення температурних показників зберігатиметься в регіоні до кінця тижня, – кажуть метеорологи. Однак періодично дощитиме. За прогнозами Укргідрометеоцентру, останні дні квітня будуть теплими.

«Найближчими днями в регіоні передбачається тепла, але хмарна погода. В обідню пору можливі прояснення, а вранці і вночі можливий туман і погіршення видимості. Температура повітря: вночі 2 – 6 градусів тепла, вдень 8 – 15 вище нуля, місцями 16 – 17 тепла. Вітер змінних напрямків 7 – 12 метрів за секунду. Можливі пориви вітру. У південній частині регіону передбачаються пади у вигляді невеликих дощів».

За словами метеорологів, у травні також можливі різкі перепади температурних показників.

Софія Романська