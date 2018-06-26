На Тернопільщині передбачають “похмурий” тиждень

26/06/2018 Розмір тексту:

Хмарну та дощову погоду передбачають метеорологи і цього тижня на Тернопільщині. Вночі стовпчики термометрів знижуватимуться до восьми градусів тепла. Вдень передбачають до двадцяти двох градусів вище нуля. Не обійдеться і без опадів.

За прогнозами Укргідрометеоцентру, дощитиме упродовж тижня по всій території регіону. Тож жителям краю радять не забувати парасолі.

За прогнозами обласного гідрометеоцентру, середньодобова температура повітря становитиме 17 градусів тепла. По всій території регіону спостерігатиметься мінлива хмарність, місцями з проясненнями.

«Температура повітря вночі – 8-10 градусів вище нуля, вдень – 21-23 градуси тепла. Вітер північно-західний – 3-8 метрів за секунду. Вологість повітря – 60%. Атмосферний тиск – 735 міліметрів ртутного стовпчика. Завтра по області і Тернополю буде хмарно, місцями дощ», – повідомляє обласний гідрометеоцентр.

За попередніми прогнозами метеорологів, упродовж тижня на Тернопільщині спостерігатимуться нестійкі погодні умови з різкими перепадами температурних показників.