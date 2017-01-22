На Тернопільщині передбачають неприємну погоду
Відносно теплу погоду передбачають метеорологи на Тернопільщині найближчими днями. У денну пору доби зберігатиметься плюсова температура повітря. Вночі можливі незначні заморозки. Метеорологи попереджають про ожеледицю на автошляхах і невеликий туман вночі та вранці.
Незважаючи на підвищення температури повітря, особливого тепла чекати марно. Через вологість і пориви вітру, – надворі буде холодно і неприємно. За прогнозами Укргідрометеоцентру, останньої декади січня можливі різкі перепади температур.
«Загалом у західному регіоні передбачається хмарна погода, місцями з проясненнями в обідню пору. Можливі опади у вигляді мокрого снігу. Вітер змінних напрямків 5 – 10 метрів за секунду, можливі пориви вітру. Температура повітря: вночі 3 – 5 градусів морозу, вдень – від двох градусів тепла до трьох градусів морозу».
За словами метеорологів, упродовж тижня зберігатиметься тенденція до підвищення температурних показників. Однак останні дні місця будуть досить холодними, можливі сильні морози.
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