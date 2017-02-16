На Тернопільщині передбачають неприємну погоду
Погодні умови найближчими днями не тішитимуть жителів Тернопільщини. Метеорологи передбачають хмарність, мокрий сніг та невеликі дощі, температура повітря коливатиметься від незначного мінуса до плюса.
Незаважаючи на відсутність сильних морозів в області тепла чекати марно. Пориви вітру та підвищена вологість повітря зумовлюватимуть холоднечу. Крім того, коливання температурних показників – сприятлива погода для розмноження вірусів. Відтак жителям краю радять берегти здоров’я: тепло одягатися та вживати вітамінізовану їжу. За прогнозами метеорологів, далі спостерігатиметься тенденція до підвищення температури повітря.
«Передбачається хмарна погода з проясненнями в обідню пору. Температура повітря: вночі 2 – 5 градусів морозу, вдень від 2 градусів тепла до трьох градусів морозу. Вітер північно-західний 5 – 10 метрів за секунду, місцями пориви вітру, на дорогах можлива ожеледиця. Також передбачаються опади у вигляді мокрого снігу та дощу».
Метеорологи попереджають: такі погодні умови можуть негативно впливати на самопочуття.
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