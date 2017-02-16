На Тернопільщині передбачають неприємну погоду

16/02/2017 Розмір тексту:

Погодні умови найближчими днями не тішитимуть жителів Тернопільщини. Метеорологи передбачають хмарність, мокрий сніг та невеликі дощі, температура повітря коливатиметься від незначного мінуса до плюса.

Незаважаючи на відсутність сильних морозів в області тепла чекати марно. Пориви вітру та підвищена вологість повітря зумовлюватимуть холоднечу. Крім того, коливання температурних показників – сприятлива погода для розмноження вірусів. Відтак жителям краю радять берегти здоров’я: тепло одягатися та вживати вітамінізовану їжу. За прогнозами метеорологів, далі спостерігатиметься тенденція до підвищення температури повітря.

«Передбачається хмарна погода з проясненнями в обідню пору. Температура повітря: вночі 2 – 5 градусів морозу, вдень від 2 градусів тепла до трьох градусів морозу. Вітер північно-західний 5 – 10 метрів за секунду, місцями пориви вітру, на дорогах можлива ожеледиця. Також передбачаються опади у вигляді мокрого снігу та дощу».

Метеорологи попереджають: такі погодні умови можуть негативно впливати на самопочуття.