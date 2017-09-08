На Тернопільщині передбачають майже літню погоду

08/09/2017 Розмір тексту:

Теплу і сонячну погоду обіцяє цими вихідними Укргідрометеоцентр. За прогнозами метеорологів, температура повітря підвищуватиметься до двадцяти восьми градусів тепла. Також обійдеться без опадів.

На погоду в регіоні впливатимуть південні атмосферні фронти. Відтак у більшості областей України очікується тепла і сонячна погода. Однак з наступного тижня знов частково похолодає.

«У західних областях передбачається мінлива хмарність з проясненнями. Вітер південний 5 – 10 метрів за секунду, часом незначні пориви вітру. Температура повітря: вночі 15 – 17 градусів тепла; вдень 26 – 28 градусів вище нуля. Можливі різкі перепади температурних показників. Упродовж вихідних по всій території регіону обійдеться без опадів», – повідомляє Укргідрометеоцентр.

За попередніми прогнозами метеорологів, погода у вересні характеризуватиметься мінливістю, достатньою кількістю опадів і різкими перепадами температурних показників.

Софія Романська