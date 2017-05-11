На Тернопільщині передбачають грози і зливи

11/05/2017 Розмір тексту:

Складні погодні умови передбачають на Тернопільщині до кінця тижня. Можливі різкі перепади температурних показників, а також грози, зливи, місцями град і громовиця. А в нічну пору температура повітря суттєво знижуватиметься.

Тернопільщина наразі перебуває під впливом холодних атмосферних фронтів. Відтак в регіоні зберігається прохолодна погода. За прогнозами Укргідрометеоцентру, потепління варто чекати аж в другій половині травня. А поки в регіоні передбачають до п’ятнадцяти градусів тепла, а також не обійдеться без дощів і гроз.

«У західному регіоні передбачається хмарна погода з проясненнями. Температура повітря вночі: від нуля до трьох градусів тепла; вдень 14 – 16 градусів вище нуля. Вітер південно-західний 5 – 10 метрів за секунду, можливі пориви вітру. Також по всій території регіону передбачаються дощі, місцями грози, зливи, громовиця. Можливі різкі перепади температурних показників».

Теперішні погодні умови нетипові для травня, – кажуть метеорологи. Проте аномалією ці погодні явища не називають.

Софія Романська