На Тернопільщині передбачають грози і град

06/09/2018 Розмір тексту:

Натішилися теплом і досить, – упродовж доби на Тернопільщині передбачають грози і град. Температура повітря частково знизиться.

Найближчими днями західний регіон перебуватиме під впливом вологих атмосферних фронтів, – попереджають метеорологи. Відтак по всій території Тернопільщини можливі опади.

«По області та у Тернополі вдень передбачається хмарна погода з проясненнями. Можливі короткочасні дощі, грози, подекуди град. Вночі без істотних опадів. Вранці спостерігатиметься туман. Вітер південно-східний: вночі 3 – 8 метрів за секунду, вдень 7 – 12 метрів за секунду. Температура повітря: вдень 22 – 27 градусів тепла, вночі 11 – 16 градусів вище нуля, – повідомляє Укргідрометеоцентр.

Метеорологи попереджають: упродовж доби можливі різкі перепади погодних умови. Така погода може позначитися на самопочутті метеозалежних краян, а також загострити хронічні захворювання.

Софія Романська