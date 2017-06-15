На Тернопільщині передбачають грози

15/06/2017 Розмір тексту:

Сильні дощі і грози передбачають на Тернопільщині. Опади можливі по всій території регіону. За прогнозами Укргідрометеоцентру, найближчими днями спостерігатиметься тенденція до підвищення температури повітря.

Мінлива хмарність з проясненнями, пориви вітру, коливання температури повітря від сімнадцяти до двадцяти чотирьох градусів тепла, – таку погоду передбачають на Тернопільщині найближчим часом. Поки що спеки не обіцяють, зате можливі різкі перепади температурних показників. Укргідрометеоцентр передбачає більш теплу погоду у третій декаді липня.

«Цими днями погоду на Тернопільщині зумовлюватимуть вологі атмосфері фронти. Відтак в регіоні передбачаються дощі, часом досить сильні опади, грози, град. Вітер змінних напрямків 7 – 12 метрів за секунду, місцями пориви вітру. Температура повітря: вночі 10 – 12 градусів тепла; вдень 19 – 24 тепла».

Метеорологи кажуть: перша половина літа може здатися прохолодною.

Софія Романська