На Тернопільщині передбачають грози

11/04/2017 Розмір тексту:

Теплу погоду передбачають метеорологи цього тижня на Тернопільщині. Проте не обійдеться без опадів. А в деяких населених пунктах можливі сильні дощі і грози.

Жителям Тернопільщини радять не розлучатися із парасолями. Дощі можливі у будь-яку пору доби. За прогнозами Укргідрометеоцентру, цього тижня погода буде досить мінливою.

«Передбачається хмарність з проясненнями. Вітер південно-західний 7 – 12 метрів за секунду, місцями пориви вітру. По всій території регіону передбачаються дощі, місцями сильні дощі, грози, громовиця. Температура повітря: вночі 5 – 7 градусів тепла, вдень 16 – 18 градусів тепла. Під час опадів частково погіршуватиметься видимість, також можливий незначний туман вранці».

За попередніми прогнозами метеорологів, у другій декаді квітня теж часто дощитиме, але температурні показники суттєво підвищуватимуться.

Софія Романська