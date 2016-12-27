На Тернопільщині передбачають дощі з мокрим снігом

27/12/2016 0
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Погодні умови найближчим часом не радуватимуть жителів Тернопільщини. Метеорологи передбачають дощі з переходом у мокрий сніг. Температура повітря коливатиметься від незначного мінуса до незначного плюса. На дорогах можлива ожеледиця.

Останні дні 2016-го року будуть хмарними і дощовими. Справжня зима повернеться після Нового року. За прогнозами Укргідрометеоцентру, найближчими днями жителям західного регіону дошкулятиме мокрий сніг й ожеледиця.

«Найближчими днями в Україні передбачається прохолодна погода зі снігом і дощем. У західних областях мокрий сніг поступово переходитиме у дощ. Подекуди можлива ожеледь, вітер західний, південно-західний 5 – 10 метрів за секунду. Температура повітря: вночі 4 – 6 градусів морозу, вдень від 2-ох градусів тепла до трьох градусів морозу. Спостерігатиметься коливання температурних показників від незначного мінуса до незначного плюса. Упродовж найближчої доби можливе погіршення видимості через опади і туман».

За словами метеорологів, ближче до кінця тижня спостерігатиметься тенденція до зниження температури повітря.

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