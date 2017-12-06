На Тернопільщині передбачають дощі з мокрим снігом
Складні погодні умови передбачають на Тернопільщині упродовж доби. Спостерігатиметься сильний вітер 15 – 20 метрів за секунду. Також по всій території регіону передбачають опади у вигляді дощу та мокрого снігу. Як наслідок – суттєво погіршуватиметься видимість.
Нестабільні погодні умови передбачають на Тернопільщині до кінця тижня. За прогнозами Укргідрометеоцентру, погода стабілізується вкінці тижня. Далі в регіоні передбачають плюсову температуру повітря.
«Упродовж доби у Західному регіоні спостерігатиметься досить мінлива погода. Загалом буде хмарно. Залишатиметься високою ймовірність опадів, а температура повітря буде плюсовою. Вдень передбачаються: 2 – 4 градуси тепла, вночі: 0 – 2 градуси вище нуля. Вітер змінних напрямків, пориви вітру. Вночі та вранці можливий туман».
Через погану видимість ускладниться рух транспортних засобів на автошляхах. Відтак водіїв і пішоходів, просять бути обережними.
Софія Романська
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