На Тернопільщині передбачають дощі та грози

21/06/2017 Розмір тексту:

Дощі, грози, шквали можливі на Тернопільщині найближчими днями. Метеорологи передбачають мінливу погоду до кінця червня. Справжньої літньої спеки поки що чекати марно.

Мінлива погода зберігатиметься до кінця тижня. Дощі, грози, шквали можливі по всій території регіону. А температурні показники залишатимуться досить високими. За прогнозами обласного гідрометеоцентру, температура повітря підвищуватиметься до двадцяти восьми градусів тепла.

«В регіоні буде хмарно з проясненнями. Також передбачаються короткочасні дощі і грози. Вітер північно-західний 7 – 12 метрів за секунду. Вранці та вдень пориви 15 – 20 метрів за секунду. Температура повітря вночі 13 – 18 градусів тепла; вдень 21 – 26 градусів, часом 28 градусів тепла. У четвер можливі шквали 15 – 20 метрів за секунду. Температура повітря вночі 13 – 18 градусів тепла; вдень 21 – 26 градусів тепла», – розповідають в обласному гідрометеоцентрі.

Щодо попередніх прогнозів, то погода упродовж літа буде досить мінливою.

Софія Романська