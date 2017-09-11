На Тернопільщині передбачають дощі
На Тернопільщині знову змінюється погода. Метеорологи передбачають дощі і грози. Температурні показники теж частково знизяться.
До західного регіону добираються дощі і грози. За прогнозами метеорологів Укргідрометеоцентру, найближчої доби дощова погода охопить майже весь регіон, проте далі тепло знову повернеться, також можливі різкі перепади погоди.
«Мінлива хмарність, коливання температурних показників, дощі, грози – такі погодні умови будуть характерні для західних областей упродовж доби. Щодо температурних показників, то вночі спостерігатиметься 18 – 23 градуси тепла, вдень 19 – 24 градуси вище нуля. Вітер північно-західний 5 – 10 метрів за секунду, часом пориви вітру. У більшості населених пунктів передбачаються дощі».
За попередніми прогнозами метеорологів, погода у вересні буде характеризуватися мінливістю. Проте передбачають чимало теплих сонячних днів.
Софія Романська
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