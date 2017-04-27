На Тернопільщині передбачають до двадцяти п’яти градусів тепла

27/04/2017 Розмір тексту:

Температура повітря на Тернопільщині зберігатиме стрімку тенденцію до підвищення показників. Найближчими днями в регіоні передбачають до двадцяти п’яти градусів тепла. Проте можлива незначна хмарність і дощі.

Теплу, але хмарну і дощову погоду передбачають метеорологи найближчими днями на Тернопільщині. За прогнозами Укргідрометеоцентру, можливі різкі перепади температурних показників, але загалом температура повітря вдень підвищуватиметься до двадцяти п’яти градусів тепла.

«У західному регіоні передбачається незначна хмарність з проясненнями. Температура повітря: вночі 7 – 9 градусів тепла; вдень 23 – 25 градусів тепла. Вітер південний 7 – 12 метрів за секунду. Найближчої доби обійдеться без опадів, а далі передбачаються дощі, місцями можливі грози».

Метеорологи попереджають: погодні умови можуть негативно впливати на самопочуття метеозалежних людей. Також найближчими днями передбачаються магнітні бурі.

Софія Романська